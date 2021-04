La presión que sufre Robert Pattinson por 'The Batman': "Cada vez que digo algo ofendo"

'The Batman' es considerada una de las películas más esperadas del próximo año. La cinta, que estará protagonizada por Robert Pattinson, tiene previsto llegar a los cines el 4 de marzo de 2022, si es que el coronavirus lo permite.

Durante todos estos meses de atrás, el rodaje de la nueva versión del Caballero Oscuro se ha visto afectado por el covid-19, y es que Pattinson dio positivo y el doble del actor también, lo que obligó a paralizar las grabaciones.

Hace ya unas semanas que el actor y también una de sus protagonistas, Zoe Kravitz (quien interpreta a Catwoman), revelaron con una fotografía que la película de Matt Reeves ya había concluido su rodaje.

La presión por interpretar al Caballero Oscuro

Sin embargo, para Robert Pattinson no ha sido una experiencia 100% agradable ya que el actor ha revelado que ha tenido que lidiar con mucha presión por interpretar a Batman: "Tengo muchos pensamientos. Es gracioso. He hecho muchas películas en las que interpreto a personajes monstruosos. Y siempre que he estado haciendo promoción, normalmente a nadie le importa lo que digas. Me he dado cuenta de que, cada vez que digo algo de Batman, ofendo a un montón de fans", confesaba en una entrevista para el medio NPR.

"Lo interesante de Batman en sí es que se ha interpretado de muchas maneras diferentes. Los cómics cubren mucho terreno. Las películas cubren mucho terreno. Si intentas interpretar a un Batman históricamente ortodoxo, literalmente podrías interpretar cualquier cosa. Así que supongo que se trata de lo que Matt Reeves está dirigiendo y a por lo que quiere ir", continuaba refiriéndose al legado del personaje.

"Puedes tener tantas ideas como quieras, en cuanto te pones el traje, sientes que es una situación completamente diferente que nunca podrías haber vaticinado", finalizaba

...

Seguro que te interesa...

La razón por la que Zoë Kravitz (Catwoman) nunca pensó que estaría en películas como 'The Batman'