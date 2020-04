Aunque hace más de diez años que se terminó el romance de Zac Efron y Vanessa Hudgens, su relación parece volver a estar a la orden del día después de que 'High School Musical' haya tenido su momento de resurrección durante la cuarentena.

Las estrellas de Disney Channel se reunieron en un especial de ABC para volver a cantar juntos 'We're all in this together'.

Sin embargo Efron solo apareció unos segundos y su esperado reencuentro con Vanessa Hudgens no ocurrió, lo que causó un gran revuelo entre los fans. Incluso la actriz dejó caer después una pullita a su ex durante un vídeo en su Instagram.

Ahora, una fuente cercana a Zac ha revelado a Hollywood Life sus supuestas razones.

"Ya no se hablan, así que trabajar juntos en una situación así sería demasiado difícil porque a él le hubiera gustado ensayar para hacerlo perfecto. Pero eso hubiera significado trabajar con Vanessa y él no quiere eso en su vida.

Es una persona completamente distinta ahora y quiere pasar página, hizo la presentación en gran parte como favor a Kenny Ortega (el director). No esperéis verle cantando nada de la música de las películas. Hay demasiadas emociones".

