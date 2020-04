Las iniciativas y eventos virtuales se siguen sucediendo en el mundo del entretenimiento para intentar amenizar la cuarentena a toda la población.

El más sonado ahora mismo ha sido The Disney Family Singalong, donde muchas estrellas se han unido para cantar canciones Disney junto a los fans.

Kenny Ortega, director de 'High School Musical', anunció la participación de todo el reparto así que la aparición de Zac Efron y Vanessa Hudgens era de lo más esperado del evento.

Sin embargo, el protagonista del musical apareció solo unos segundos confesando que tenía "un wifi que fallaba" y presentó al resto de sus compañeros, añadiendo la famosa frase y título de la canción, "Estamos juntos en esto (We're all in this together)".

A continuación comenzó un montaje de los demás protagonistas cantando y bailando la canción de la película desde casa, pero la ausencia de Zac se acogió con mucho desconcierto e indignación en redes.

Además de los Wildcats, también participaron en el especial grandes estrellas como Demi Lovato, Ariana Grande, Beyoncé, Ellene Fanning, Christina Aguilera, Michael Bublé, Luke Evans o el mismísimo Alan Menken.

