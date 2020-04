Aunque hace 14 años de su estreno, 'High School Musical' ha revivido con fuerza esta cuarentena gracias a sus protagonistas y a los fans más nostálgicos.

Después de la reciente reunión de sus actores cantando 'We're all in this together' en un especial Disney durante estos tiempos difíciles, su protagonista Vanessa Hudgens ha publicado una nueva sorpresa.

Y debido a la comentada bomba de humo de Zac Efron en el evento del otro día, los fans creen que Vanessa le ha lanzado una pullita con su mensaje.

Se trata de una recreación de 'Gotta go my own way', la canción de ruptura de Troy y Gabriella en 'HSM 2', pero en lugar de Efron a Vanessa le ha acompañado cantando Max Clayton, actor de Broadway con quien comparte escenario en 'Gigi'.

Lo más llamativo ha sido el mensaje de la actriz, que menciona a su ex sutilmente.

"Pueees Max Clayton ha hecho su parte para que podamos hacer el dueto juntos. Esto es para vosotros, fans de HSM. Estoy en un bucle de High School Musical. Loool".

