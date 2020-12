"Enhorabuena osito": Las tiernas palabras de Jason Momoa a su hijastra Zoe Kravitz al compartir un logro especial para ella

Jason Momoa lleva más de 14 años en una relación con Lisa Bonet y tienen dos hijos en común. Antes, la actriz tuvo un matrimonio con el famoso cantante Lenny Kravitz, con quien llegó a tener a la también actriz Zoe Kravitz. Esta moderna familia que conforman los Momoa-Bonet-Kravitz es un ejemplo de convivencia donde el amor prima por encima del resto de cosas.

Lisa Bonet y Lenny Kravitz se separaron en el año 1993. Sin embargo, a pesar de las diferencias que les condujeron a poner fin a la relación, ambos han sabido llevar el transcurso de sus vidas, unidas por lo que construyeron juntos, con una madurez digna de reconocimiento.

Incluso Lenny y Jason mantienen una buena relación a pesar de las circunstancias. Además, Momoa comparte una cercanía muy especial con su hijastra Zoe Kravitz que, en más de una ocasión, han demostrado el uno por el otro.

Actualmente, la joven actriz se encuentra en un momento muy dulce tanto a nivel personal como profesional, participando en proyectos como 'Big Little Lies' o 'The Batman'. Ahora ha compartido unas fotos con un logro muy especial para ella, y Momoa no se ha resistido a dedicarle unas tiernas palabras además de revelar su apodo cariñoso para ella. En el vídeo de arriba te lo enseñamos.

