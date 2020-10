Mantener la buena relación después de un divorcio no es nada fácil, y menos cuando hay otras personas implicadas ya sean hijos o nuevas parejas, pero la familia Kravitz-Bonet ha demostrado que todo puede conseguirse.

Lisa Bonet estuvo casada con Lenny Kravitz cuatro años y se separaron en 1993. Fruto de este matrimonio es la actriz en ciernes, Zoe Kravitz. Más tarde Lisa rehizo su vida con el también actor Jason Momoa, con quien tiene dos hijos de 10 y 12 años.

No obstante, las estrellas siempre han demostrado que no hay nada más que cariño y buena relación entre todos los implicados, y a menudo se ha visto a Lenny Kravitz apoyando a su exmujer o incluso su gran amistad con Jason Momoa. A su vez la relación entre Zoë y su padrastro no puede ser más tierna.

Ahora, Lenny Kravitz se ha sincerado sobre la gran relación que mantienen todos, cómo lo consiguieron y el amor que tiene con Jason Momoa que tanto fascina a los fans. Todas sus palabras en el vídeo de arriba.

