Kaia Gerber habla abiertamente de su relación con Jacob Elordi: "Realmente me ha abierto los ojos"

Jacob Elordi y Kaia Gerber son una de las parejas de jóvenes más atractivas del momento en Hollywood. Fue en septiembre de 2020 cuando los primeros rumores aparecían a cerca de que el actor y la modelo había empezado a salir juntos.

Después de varias semanas y tras haberlo pillado en alguna que otra imagen juntos se confirmó su relación en noviembre de 2020. Aunque, por el momento, Jacob y Kaia han mantenido un perfil muy bajo a nivel mediático. Tanto que no es habitual que hablen de su vida privada o que suban imágenes juntos a las redes sociales.

Pero, ahora, Kaia Gerber ha hablado sobre cómo ha cambiado su visión del amor desde que empezó su relación junto al actor de 'Mi primer beso'. "Poder estar con alguien en quien confío, donde no queremos nada el uno del otro, tener una relación segura y estable como esa, realmente me ha abierto los ojos a las posibilidades del amor y a lo que se siente amar sin condiciones", explica la Gerber a la revista 'Vogue' de la que protagoniza su portada en el mes de junio.

En estos momentos Kaia vive a caballo entre las casa de sus padres en Malibú y la de Jacob Elordi ubicada en Hollywood Hills, Los Ángeles: "La lujuria es tocar a otras personas o desearlas, pero el amor es realmente ver a alguien".

Kaia se va a estrenar como actriz en la temporada 10 de 'American Horror Story' por lo que no ha dudado en pedir consejo a su novio en este nuevo reto profesional al que se enfrenta: "Es una gran persona para mí porque ha ido a la escuela de teatro y tiene años de experiencia que yo no tengo", explica. "Así que pienso, 'Oh, definitivamente te usaré como un recurso'.

Las novias de Jacob Elordi

El actor de 'Euphoria' ha tenido algunas relaciones series en los últimos años. Primero estuvo saliendo durante el año 2018 con Joey King, su compañera en 'Mi primer beso'. Pero la relación acabó terminándose.

Jacob Elordi y Joey King en 'Mi primer beso 2' | Netflix

Tras este romance, se relacionó a Jacob Elordi con Zendaya, junto a la que protagoniza 'Euphoria'. Los actores fueron visto por primera vez juntos pasando unas vacaciones en Grecia. Después, los pillarían en actitud muy cariñosa por las calles de Nueva York. Aunque, finalmente su relación no fue a más y Jacob acabó saliendo co Kaia Gerber.

