¿Debería preocuparse Jason Momoa? Las imágenes de Zac Efron marcando músculos bajo el mar donde demuestra sus habilidades a lo Aquaman

Muchas son las veces que se ha comentado que Zac Efron debería ser elegido para dar vida a un superhéroe en algunas de las grandes producciones de Marvel o DC ya que cuenta con el físico y el carisma propio de este tipo de personajes.

Aunque actualmente Zac se encuentra en un punto de su carrera más relajado y alejado de Hollywood, sobre todo desde que se mudó a vivir a Australia donde está disfrutando de una vida más tranquila.

Por el momento, el proyecto en el que está centrado el actor es en la segunda temporada de su serie documental en Netflix, 'Zac Efron: Con los pies sobre la tierra (Down to Earth with Zac Efron)'.

El verano pasado el actor estrenaba la primera entrega donde visitó junto al experto en bienestar Darin Olien varios países como Islandia, Francia, Perú o Costa Rica, entre otros, donde buscaban formas de vida saludables y sostenibles a la vez que se adentraban en la cultura, gastronomía y costumbren locales.

Ahora, ha publicado unas impactantes imágenes que puedes ver en el vídeo arriba donde aparece marcando músculos bajo el agua con el que parece que hace la competencia al mismísimo Jason Momoa en 'Aquaman'.

Actualmente Zac está grabando en Australia del Sur y, en esta ocasión, está acompañado por su hermano Dylan quien ha compartido también algunos momentos en sus redes sociales donde dice: "No sé quién estaba más emocionado, yo o los delfines".

