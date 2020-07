La "infernal" dieta y rutina de ejercicio que Zac Efron no quiere volver a hacer nunca

La transformación de Zac Efron para 'Vigilantes de la Playa' no dejó a nadie indiferente, nos hubiéramos ahogado solo para que Zac viniera a rescatarnos corriendo por las playas de California. En la película también participaban actores como Dwayne Johnson aka "The Rock", que con motivos se ganó el apodo, la forma física que posee y sus músculos nos hace pensar que no es un ser humano real.

Hay mucha gente que puede llegar a obsesionarse intentado llegar a la perfección absoluta, y esto le pasó a Zac Efron. Tras el cambio físico que realizó para la película 'Vigilantes de la Playa', el actor hizo un enorme esfuerzo por estar en forma para el personaje y ha confesado que jamás volverá a ese 'six pack'.

"Tienes que cuidar tu mente y tu corazón, con eso es suficiente", añadía Zac en una entrevista para 'Hot Ones'.

Ahora lo hemos visto mucho más relajado con su físico y feliz en su nuevo proyecto (aunque hay quien le ha criticado), el documental de Netflix 'Con los pies en la Tierra'.

Seguro que te interesa:

¿'Cuerpo de padre'? Las absurdas críticas al nuevo físico de Zac Efron