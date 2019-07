Durante la saga de los Vengadores se ha marcado un nuevo hito en la historia del cine, eso está claro, se ha convertido en la película más taquillera, superando a 'Avatar'. Pero tras la última película, 'Vengadores: Endgame', seguimos dándole vueltas a la cabeza . Los hermanos Russo nos dejaron algunos frentes abiertos y esto, inevitablemente suscita nuestros más profundos deseos de conocer más, como ¿Por qué no acabaron juntos Hulk y Viuda Negra?

Pero, menos sobre la vida de Gamora, todas estas dudas se han ido resolviendo con el paso de tiempo, los analistas y sobre todo, gracias a la Comic-Con. La última fue la de San Diego, donde nos revelaba aún más y Marvel se pronunciaba sobre su fase 4.

La hija adoptiva de Thanos era una de las dudas que no nos dejaba descansar, no sabíamos qué fue de Gamora, ni si sobrevivió la batalla final o no. También vemos en los viajes al pasado de los protagonistas a la misma Zoe Saldana fiel a su padre y sin tener ni idea que cambiará de bando en el futuro.

La Gamora sacrificada por Thanos sigue muerta, que no salten las alarmas. La duda reside en la versión de 2014 que viaja al presente con Thanos, además de las dos versiones de Nebula. En nuestras cabezas existían dos opciones: o que hubiese muerto en la batalla, o que hubiese logrado escapar.

La nueva revelación de una escena que había sido eliminada podría confirmar el destino de Gamora, la segunda opción que sopesábamos: sigue viva. En la escena elimina, estrenada por el USA Today con motivo del lanzamiento del DVD y Blu-ray de la película el próximo 31 de julio, en la que, segundos después de que Iron Man muera, aparecen fotogramas que no habíamos visto en la película. Y… ¡Aparece Gamora!

Viva, de pie, y, desde lejos, mirando fijamente a los Vengadores mientras estos están arrodillados. La hija de Thanos se gira dejando atrás a todos los demás, y, aunque no sabemos su destino, podemos resolver las dudas y confirmar que Gamora sigue viva. Star Lord aparece mirando un holograma de ella en los momentos finales, y de ahí deducimos que la quiere buscar. Tendremos que esperar a 'Guardianes de la Galaxia Vol.3' para averiguarlo.

