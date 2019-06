¿Qué pasó con su amor? Se desvela el motivo por el que Hulk y Viuda Negra no acabaron juntos tras 'Vengadores: Endgame'

A lo largo de todas las películas de Marvel hemos presenciado grandes historias de amor como la de Peppers Pott y Iron Man, Capitán América con Peggy Carter o la Bruja Escarlata y Vision entre otros. Aunque una de las parejas más esperadas por los fans de la Casa de las Ideas no pudieron tener su final feliz.

Estamos hablando de Hulk y Viuda Negra quienes desde que Natasha Romanoff recluta a Bruce Banner como un vengador más parecía que iban a tener algo más que una bonita amistad.

A lo largo de varias películas hubo un acercamiento entre ambos llegando en 'Vengadores: La Era de Ultrón' en 2015 su punto más álgido. Pero en las siguientes películas no personajes no vuelven a coincidir hasta 'Infinity War'.

Ahora, los guionistas de 'Infinity War' y 'Endgame', Stephen McFeely y Christopher Markus, ha confesado en un postcast para 'The Empire' los motivos por lo que decidieron no mostrar cómo terminaba esta relación.

"La verdad es que lo intentamos", empiezan diciendo. "En 'Infinity War' teníamos varias escenas que escribimos y llegamos a rodar algunas donde lo solucionábamos de cierta manera con un "Tú te habías ido, yo he pasado página", explicando por qué se separarían al final.

Aunque puntualizó: "Estaba claro que si una de estas escenas no encajaba con la trama principal no sobreviviría hasta el final de 'Infinity War'. No podíamos plasmas hilos sueltos solo porque queríamos contarlo".

