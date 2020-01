La gran amistad de Elsa Pataky y Miley Cyrus comenzó con su parentesco familiar, ya que ambas pasaron a formar parte de la familia Hemsworth. La española se casó con Chris Hemsworth ('Thor') y la que fuera conocida por su papel de Hannah Montana lo hizo con el hermano pequeño, Liam Hemsworth ('Los juegos del hambre'), tras varias idas y venidas. Pero ocho meses después de este matrimonio, los jóvenes se divorciaron suponiendo también el fin de la relación de amistad con su excuñada Elsa Pataky.

A pesar de esta barrera que se ha interpuesto entre su relación, ambas actrices han estado muy unidas y han vivido muchos momentos juntas. De hecho, comparten un tatuaje en forma de ola del que la mujer de Chris no se arrepiente a pesar de lo sucedido, pero claramente se inclina del lado de su cuñado y así lo ha confesado a Vogue Australia.

"Tras una relación a la que dedicó 10 años Liam está desanimado... pero lo está llevando bien. Es un tipo fuerte y merece lo mejor. Creo que se merece mucho más. Por mi parte, no me arrepiento de ningún tatuaje. Son símbolos, me encanta tenerlos y me recuerdan buenos momentos", explicó la artista. Además, reveló que su marido y Liam tienen una muy buena relación y que en los malos momentos pueden contar el uno con el otro cuando dijo: "La familia está ahí para protegerte. Él y su hermano están muy unidos y siempre ha estado allí para que le dé la fuerza que necesita".

