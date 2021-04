Elizabeth Chambers revela por qué ha estado callada tras las acusaciones de violación de Armie Hammer

A principios de año Armie Hammer era el centro de la noticia tras salir a la luz una serie de mensajes que el actor habría mantenido con diferentes chicas desde el año 2016 hasta el 2020 donde se desvelaban sus peculiares gustos sexuales ligados a fantasías caníbales y abuso.

A lo largo de estos meses varios han sido los testimonios que han salido revelando situaciones muy comprometedoras contra el protagonista de 'Call me by your name' pero a mediados de marzo de 2021 se desvelaba que el actor estaba siendo investigado por la policía de Los Ángeles tras ser acusado de violación.

En el vídeo de arriba puedes ver todo lo que dijo la chica que ha acusado a Armie de violarla durante cuatro horas así como de otros "actos violentos" en el año 2017. Además, la joven de 24 años, que quiso ser identificada como Effie, revelaba que conoció a Hammers en el año 2016 cuando ella tenía 20 años a través de Facebook.

Con todos estos relatos se pone de relevancia las actividades sexuales que Armie Hammer habría tenido fuera de su matrimonio con Elizabeth Chambers. El actor y la televisiva estuvieron casados durante 10 años, relación de la que nacieron sus dos hijos en común, pero el pasado verano de 2020 la pareja anunció que se había separado, meses antes de estallar toda la polémica.

Elizabeth Chambers y Armie Hammer se trasladaron el año pasado a las islas Cayman donde han pasado allí la pandemia y dónde ella se encuentra actualmente con sus hijos. En este tiempo la mujer de 38 años se ha mencionado muy poco sobre todos estos asuntos relacionados con el que fuera su marido.

Fue en el mes de febrero cuando Chambers rompió su silencio a través de Instagram publicando un mensaje que puedes ver aquí al completo donde aseguraba que estaba "conmocionada, desconsolada y devastada" y que no se había dado cuenta de "lo mucho que no sabía" sobre su esposo.

Pero, desde que se supo que Armie Hammer estaba siendo investigado, Elizabeth no había comentado nada al respecto y se ha mantenido muy alejada de las redes sociales. Así, ahora, ha revelado el motivo por el que ha tomado esta decisión.

Lo ha hecho a través de Instagram Stories donde hizo una ronda de preguntas y respuestas donde pedía a sus seguidores que fueran respetuosos. Así, en una de estas preguntas le comentaron que dijera la razón por el que ha estado tan callada últimamente a lo que respondió:

"He estado centrándome en la curación, mis bebés y el trabajo. He querido compartir muchas cosas, pero no me he sentido bien [en este momento]", declaraba Elizabeth.

Además, también aclaró que no tenía pensado quedarse para siempre en las islas Cayman: "No, no estamos aquí para quedarnos. Los Ángeles siempre será nuestra casa, pero estoy muy agradecida con nuestra familia aquí y gracias a esta increíble isla por protegerme a mí ya mis bebés durante estos tiempos salvajes".

La repercusión en la carrera de Armie Hammer

Armie Hammer ha negado en todo momentos las acusaciones que le han hecho en estos meses. En las primeras declaraciones que hizo aseguró que todo esto eran unos "ataques viciosos llenos de mentiras". Después negó las acusaciones de violación a través de un comunicado que mandó por mediación de su abogado que puedes ver aquí.

Pero, lo que es cierto, es que toda esta polémica ha afectado de lleno a la carrera de Armie quien ha tenido que abandonar muchos proyectos en los que estaba envuelto como las películas 'Billion Dollar Spy', 'Shotgun Wedding' o la serie que se está haciendo sobre 'El Padrino'.

El último proyecto del que se ha retirado ha sido la obra de Broadway 'The Minutes'. "He amado cada segundo de trabajo en 'The Minutes' con la familia que hice de Steppenwolf. Pero ahora mismo necesito centrarme en mí mismo y en mi salud por el bien de mi familia. En consecuencia, no volveré a Broadway con la producción", decía un comunicado publicado por el actor.

