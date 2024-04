Los Simpson mata a este personaje que estuvo en la serie desde el primer episodio tras 35 años

A finales del año 1989 se estrenaba una de las series animadas más longevas de la historia: Los Simpson. Desde hace años la familia, amigos y conocidos de Homer Simpson acompañan al mundo cada día con nuevas tramas, problemas y mucho humor. Con tantos episodios inevitablemente a lo largo de este tiempo han surgido muchas y variadas tramas sobre todos los personajes y, por supuesto, se ha creado todo un universo sobre Springfield y sus habitantes que ha traspasado la pantalla.

Si bien han surgido múltiples teorías sobre algunos personajes durante estos años, lo que no había pasado con tanta asiduidad en la serie es que los responsables de esta decidiesen que alguno de ellos muriera. Fue el caso de la mujer de Flanders, por ejemplo, pero ahora han tomado la decisión de que falleciese un personaje que con su último adiós ha creado revuelo hasta en las redes sociales.

Se trata de Larry Dalrymple, uno de los incondicionales del bar de Moe. Debutó en el primer episodio de la primera temporada y su última aparición ha sido en el episodio 15 de la temporada 35, que se emitió el pasado 21 de abril. Sus diálogos en la serie han sido escasos. Ha habido que esperar al episodio 765 para saber su nombre completo y que le gustaba la pesca.

El episodio en el que muere Larry se llama "Cremains of the Day" (en español "Las cenizas del día") y Homer, junto a Lenny Leonard, Carl Carlson y Moe Szyslak, decide esparcir los restos de Larry en Serenity Falls después de que haya muerto en el bar de Moe y sentir mucha culpa por no saber nada de él. Tim Long, productor de la serie, ha contado a través de Twitter que dio su aprobación para realizar esta trama y ha explicado los motivos.

"Buena decisión de Matt Selman para explorar cómo Homer y sus amigos prevén la otra vida. ¡Conmovedor y profundamente extraño!", ha comentado en redes sociales.

La noticia de la muerte de Larry se ha hecho eco en los medios de comunicación y en las redes, donde se ha llegado a abrir debate por la "importancia" real que tenía este personaje en Los Simpson. Por un lado, muchos usuarios han mostrado sus condolencias: "R.I.P Larry", "brindemos por Larry". Por el otro, algunos perfiles han expresado su incomprensión ante estos mensajes: "Larry nunca fue un personaje popular", "jamás había visto a Larry".

Aunque no todo el mundo recuerde a Larry, sin duda estos días han hecho que se coloque a un personaje secundario en primer plano y que se le de la despedida que merece a quien durante tantos episodios llenó un hueco del famoso bar de Moe, un lugar que a partir de ahora tendrá un asiento vacío.