Armie Hammer niega las acusaciones de violación con este comunicado

Armie Hammer lleva meses siendo el centro de la noticia tras protagonizar varias polémicas a raíz de denuncias de mujeres que lo han acusado de abuso físico y mental. Esto unido a los mensajes que se filtraron donde presuntamente el actor revelaba sus tendencias sexuales violentas y caníbales.

Pero ahora ha salido un nuevo testimonio de una mujer que ha acusado a Armie Hammer de violarla "violentamente durante cuatro horas". Declaraciones por las que el intérprete está siendo investigado por la Policía de Los Ángeles.

Tras el escándalo, Armie ha roto su silencio a través de un comunicado que ha emitido su abogado a través del medio 'Metro.co.uk' donde niega las acusaciones que tilda de "indignante". Además, este documento iba acompañado de una presunta captura de pantalla de uno de los mensajes que ambos habrían mantenido en el pasado.

"La propia correspondencia de Effie con el Sr. Hammer socava y refuta sus escandalosas acusaciones. Recientemente, el 18 de julio de 2020, [ella] envió textos gráficos al Sr. Hammer diciéndole lo que quería que él le hiciera. El Sr. Hammer respondió dejando en claro que no quería mantener ese tipo de relación con ella. La captura de pantalla a continuación es solo una de las cientos que [ella] envió al Sr. Hammer.

Nunca fue la intención del Sr. Hammer avergonzar o exponer sus fetiches o deseos sexuales perversos, pero ahora ha llevado este asunto a otro nivel al contratar a un abogado civil para que sea el anfitrión de una conferencia de prensa pública. Con la verdad de su lado, el Sr. Hammer agradece la oportunidad de dejar las cosas claras.

Desde el primer día, el Sr. Hammer ha sostenido que todas sus interacciones con [ella] - y con cualquier otra pareja sexual suya - han sido completamente consensuales, discutidas y acordadas de antemano, y mutuamente participativas. [Su] búsqueda de atención y una oferta legal desacertada solo dificultarán que las víctimas reales de violencia sexual obtengan la justicia que merecen".

Las declaraciones de Effie

La mujer que ha acusado de haber sido violada por Armie Hammer, y que quiso ser identificada como Effie, reveló que ambos se conocieron en el año 2016 a través de Facebook. Detallando después que la violación habría sucedido en el año 2017.

"El 24 de abril de 2017, Armie Hammer me violó violentamente durante cuatro horas en Los Ángeles, durante las cuales golpeó repetidamente mi cabeza contra la pared, magullando mi cara. También cometió otros actos de violencia contra mí que yo no consentí", relató.

"Durante esas cuatro horas intenté escapar pero no me dejaba. Pensé que me iba a matar. Entonces me dejó sin preocuparse por mi bienestar", sostuvo la joven, que afirmó haberse sentido "traumatizada" hasta el punto de plantearse el suicidio.

Effie aportó una fotografía posando junto a Hammer en actitud cariñosa y sonriente y dijo querer que el actor "rinda cuentas" y "evitar que otras caigan víctimas de él en el futuro".

Seguro que te interesa:

Elizabeth Chambers "descubrió pruebas" de que Armie Hammer le había sido infiel con una co-star