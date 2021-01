La reacción de Elizabeth Chambers, exmujer de Armie Hammer, tras saber que Timothée Chalamet va a protagonizar una película de "amor caníbal"

En 2017 se estrenaba 'Call me by your name' película dirigida por Luca Guadagnino y protagonizada por Armie Hammer y Timothée Chalamet donde contaban la historia de amor gay de Elio y Oliver.

Ahora, Luca y Timothée Chalamet, van a volver a trabajar juntos en una nueva película llamada 'Bones and All'. Un filme que se basará en la novela de Camille DeAngelis de 2015 y que narra la historia de Maren Yearly, una chica que busca al padre que nunca ha conocido en un intento de comprender por qué siente la necesidad de matar y comerse a las personas que la aman, recoge el 'The Hollywood Reporter'.

Tras conocer la noticia muchos son los que se han sorprendido al descubrir que la película cuenta una "historia de amor caníbal". Y es que choca mucho la casualidad del lanzamiento de este proyecto unido a la polémica que se ha visto envuelto Armie en las últimas semanas.

Poco se sabe de Hammer desde que se difundieran en las redes sociales unos mensajes donde se decían que eran suyos en los que hablaba sobre unas curiosas fantasías sexuales relacionadas con mutilar, chupar la sangre y consumir la carne de distintas mujeres. Algo de lo que el actor se defendía catalogándolo de "ataques viciosos llenos de mentiras".

Además, tras esta controversia el actor ha abandonado dos importantes proyectos en los que estaba involucrado. Primero fue su papel en la película 'Shotgun Wedding' en la que iba a trabajar junto a Jennifer López y ahora su participación en la serie 'El padrino.

Tras conocer la noticia de la nueva película 'Bones & All' la exmujer de Armie, Elizabeth Chambers, no ha podido evitar reaccionar al respecto tal y como puedes ver en el vídeo de arriba.

Chambers es la madre de los dos hijos del actor y ha estado casada con Armie Hammer desde 2010 hasta que julio de 2020 cuando anunciaron que se separaban.

