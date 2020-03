"No me gusta mi actuación en esa película en absoluto". Así de franco se ha mostrado Daniel Radcliffe con su papel en 'Harry Potter y el Misterio del Príncipe' al responder acerca de los fracasos en su carrera. Añadió al paquete 'La Mujer de Negro', del que sí está conforme con su actuación, pero que o acabó de cuajar en la taquilla.

Para los que se pregunten por qué de repente el actor que saltó a la fama al prestar carne, huesos y voz al niño mago de una larga saga literaria (que luego aún fue más larga en los cines), todo se debe a que Daniel Radcliffe se encuentra promocionando su regreso a las tablas con la obra 'The Cripple of Inishmaan', escrita por el polémico y genial autor de teatro británico Martin McDonagh.

Puede que aún tenga que esperar algunos años para que los periodistas dejen (dejemos) de preguntarle por 'Harry Potter', o puede que su paso por la saga le persiga para siempre. "Hay muchos que todavía piensan que nunca voy a ser capaz de escapar de Harry Potter, así que mi meta es demostrarle a la gente que no soy un pony de un solo truco", explicó el actor.

Durante la entrevista, también intentó quitar hierro a la sorpresa que puede causar a muchos que tanto él como Emma Watson, protagonista de la nueva película de Sofia Coppola 'The Bling Ring', o Rupert Grint, hayan sabido encontrar vida después de haber estudiado tanto tiempo en Hogwarts.“Es genial cuando entras en ese lugar de las expectativas muy bajas, ya que siempre será una sorpresa agradable" dice. "Pero es difícil precisar por qué las cosas han salido bien".

La semana pasada Daniel Radcliffe también se vio obligado a recordar a Harry Potter al ser preguntado acerca del posible nuevo material literario que esté produciendo la madre de todos sus logros, J.K. Rowling. ¿Volvería a participar en la saga? El actor bromeó diciendo que por supuesto, pero solo con un cameo como padre del pequeño mago.