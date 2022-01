Ben Affleck dejó de ser Batman tras hablar con Matt Damon, quien "salvó" su carrera tras 'Liga de la Justicia'

Ben Affleck se encuentra en una gran momento personal mientras disfruta de su amor junto a Jennifer Lopez. Pero, también, está en un buen momento profesional mientras promociona su última película 'The Tender Bar' por la que ha recibido una nominación a los SAG Awards 2022 a Mejor Actor de Reparto.

Una situación que ha mejorado mucho en los últimos años ya que Ben Affleck reconocía hace poco el rodaje de 'Liga de la Justicia', en el año 2017, "fue la peor experiencia" de su vida.

Ahora, en una entrevista para 'EW' en la que también interviene Matt Damon dice sobre esa etapa: "Tuve una experiencia realmente mala con la 'Liga de la Justicia' por muchas razones diferentes. Sin culpar a nadie, pasaron muchas cosas. Pero realmente lo que pasaba es que yo no era feliz. No me gustaba estar allí. No pensé que fuera interesante. Y luego sucedieron algunas cosas realmente horribles, cosas horribles. Pero, fue entonces cuando pensé, no voy a hacer eso nunca más".

Ben Affleck en 'Batman V Superman: El amanecer de la justicia' | Warner Bros.

Momento en el que Affleck afirma que fue tras tener una conversación con Matt Damon que decidió tomar la decisión de dejar de ser Batman: "Hablé contigo al respecto y fuiste una influencia principal en esa decisión", continúa diciendo Affleck para después comentar que Damon lo ayudo también en continuar con su carrera tras 'Liga de la Justicia'.

"Quiero hacer cosas que me traigan alegría. Luego fuimos e hicimos 'El último duelo' y me divertí todos los días con esta película. Yo no era la estrella, no era simpático. Yo era un villano, no era todo lo que pensé que se suponía que debía ser cuando comencé y, sin embargo, fue una experiencia maravillosa. Y todo fueron cosas que surgieron y que no estaba persiguiendo".

Ben Affleck coescribió 'El último duelo' junto a Matt Damon y Nicole Holofcener pero, además, aparecía en la película como el conde Pierre d'Alençon, un papel en el que no estábamos acostumbrados a verlo.

Matt Damon y Ben Affleck son amigos de toda la vida y muchas son las veces que se han ayudado y apoyado mutuamente a lo largo de su carrera. Y es que, la trayectoria profesional de ambos no se entiende sin esta unión que descubrió el mayor de los éxitos tras hacer en 1997 con el Oscar a Mejor Guion Original por 'El indomable Will Hunting'.

