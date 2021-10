Matt Damon confiesa que en realidad a su mujer le gustaba Ben Affleck

Matt Damon y Ben Affleck son amigos desde antes de convertirse en las estrellas de Hollywood que son ahora. Una amistad que ha sobrevivido a más de 25 años y muchos proyectos juntos.

A lo largo de estos años de amistad muchas son las cosas que han compartido los actores quienes vivieron juntos al principio de su carrera cuando "estábamos sin blanca", reconocía Affleck hace un tiempo como puedes ver en el vídeo de arriba.

Actualmente los actores disfrutan de una vida llena de éxitos tanto a nivel personal como profesional. Matt lleva más de 15 años casado con la argentina Luciana Bozán. Mientras que Ben Affleck está más feliz que nunca tras darse una segunda oportunidad con Jennifer Lopez.

Pero, ahora, Matt Damon ha confesado que su mujer prefería a Ben Affleck antes que a él, y es que ella era una gran fan de ben, mientras que la mejor amiga de Lucy era fan de Matt: "Mi esposa, de hecho, era fan de Ben antes de conocernos", revela. "Y su mejor amiga estaba en mi equipo".

"Y todavía bromeamos sobre eso", afirma Damon. "Yo digo, siempre tengo a Ilene si Lucy me deja", comenta riéndose en el podcast 'Armchair Expert'.

Así empezó la historia de amor de Matt Damon y su mujer

Matt Damon conoció a su mujer de una forma completamente circunstancial. El actor estaba rodando la comedia 'Stuck On You' de 2003 y a última hora cambiaron la ubicación de la película de Hawai a Miami.

Una vez allí, sus compañeros decidieron salir a tomar algo un día pero Matt estuvo a punto de no acompañarlos: "Me arrastraron", dice en una entrevista con Ellen

"Terminamos en un bar donde mi esposa era la camarera. Literalmente la vi al otro lado de una habitación llena de gente, literalmente. Y mis ocho años y cuatro hijos después, esa es mi vida. Así que no sé de qué otra manera se hubieran cruzado nuestros caminos si eso no hubiera sucedido. Si todas esas cosas no sucedieran", recordaba el actor hace años.

Una historia que Lucy Damon contó a 'Vogue' con otros detalles: "Yo trabajaba como barwoman en South Beach (Miami) y él estaba filmando una película allí y el equipo terminó en el bar un sábado por la noche", comentaba.

"La historia de Matt es que me vio al otro lado de la habitación y había una luz sobre mí. Y yo dije: 'sí, era un club nocturno, ¡había luces por todas partes!'". Pero Matt empezó a ser el centro de atención en el bar y Lucy lo metió tras la barra.

"Lo puse a trabajar conmigo! Dije: 'ya sabes, si vas a estar aquí, ¡no puedes simplemente estar parado!' Se había formado como bartender para una película años antes, así que empezó a preparar bebidas. Y me ganó un montón de dinero en propinas esa noche, porque, por supuesto, todos querían ir a verlo. ¡Así que se convirtió en una noche realmente divertida y 15 años después, aquí estamos!".

