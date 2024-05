Whoopi Goldberg habla de su adicción a la cocaína, las alucinaciones que llegó a tener y el episodio que hizo que lo dejara: "No quería morir"

Whoopi Goldberg ha confesado en sus memorias, Bits and Pieces: My Mother, My Brother, and Me algunos, episodios muy duros de su vida. La actriz de Ghost ya ha hablado anteriormente de momentos complicados como cuando lo perdió todo y estuvo durante 5 años sin trabajo.

Ahora, Whoopi ha querido seguir sincerándose y ha relatado como durante un tiempo fue adicta a la cocaína. "Me había mantenido bastante alejada de las drogas, excepto la marihuana, después de limpiarme a principios de los 70", empieza diciendo sobre antes de ser actriz.

Para luego explicar que el consumo de drogas se entendía como un "uso recreativo" en los años 80. "Me invitaban a fiestas en las que me recibían en la puerta con un cuenco de Quaaludes del que podía escoger lo que quería. Se colocaban rayas de cocaína en las mesas y en los lavabos del baño para que las tomara".

Además comparte como la gente se sentía tranquila ya que la policía nunca iría a la casa de un "productor o actor importante": "Todos participaban".

La actriz sigue contando que en un principio pensaba que podía "manejar" esa situación y que consideraba que no era "peligrosa" ya que era una persona funcional y no afectaba a su trabajo. Hasta que vivió algunas situaciones que "empezaron a patearle el trasero".

Así, Golberg revela como en una ocasión tuvo unas alucinaciones con las que pensó que había una criatura peligrosa debajo de su cama: "No me levanté de la cama durante 24 horas", recuerda. "Ese tipo de mierda no termina bien. El tiempo que una persona puede aguantar la vejiga es limitado", dice haciendo hincapié que solo puedes controlarlo durante un tiempo.

Entonces llegó el "momento de la bofetada" en el que le explotó todo en la cara. La intérprete comenta como estando en una habitación de un hotel en Manhattan estaba consumiendo en el cuarto y entró uno de los responsables del hotel y al gritarle que estaba en su habitación vio su cara reflejada en un espejo llena de cocaína.

La ganadora del EGOT asegura que logró "dejar de consumir drogas rápidamente", aunque sabía que iba a ser difícil: "Tendría que cambiar a mis amigos y rechazar invitaciones, pero podía hacerlo. No quería morir".