Ryan Gosling "muere" de amor cuando sus hijas le llaman por este nombre en español: "No hay nada mejor"

Ryan Gosling siempre ha pretendido que su vida familiar quede lo más alejada posible del foco mediático. Las imágenes con Eva Mendes y sus hijas son muy escasas, así como sus declaraciones sobre ellas.

Por eso, cada vez que revela algún detalle de su intimidad, sus fans mueren de amor casi tanto como él cuando escucha a sus hijas dirigirse a él.

Eva Mendes y Ryan Gosling | Gtres

El actor está viviendo un último año muy intenso tras Barbie y ahora promocionando su última película, El especialista. Por ellos ha dado una entrevista para WSJ Style, en la que ha repasado, entre otras cosas la escena que más lamenta de La La Land.

Sin embargo, para este mismo medio también ha hablado de Esmeralda Amada y Amada Lee y del dulce apodo con el que tanto Eva Mendes como ellas se refieren a él en casa: Papi.

"Me mata cada vez que me lo llaman. Simplemente no hay nada mejor que eso", confesó. Al final, quizás su palabra favorita en español ya no sea "coño".

Ryan Gosling y Eva Mendes en una escena de Cruce de caminos | Focus Features

La actriz cubana también llamó recientemente a Ryan su "Papi Cubano" después de que él se pusiera una camiseta para ayudar a promocionar su nuevo libro infantil titulado: Desi, Mami, And The Never-Ending Worries. También cuando el intérprete se hizo viral en su última aparición en SNL con broma incluida para su mujer.