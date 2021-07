Matt Damon confiesa la película que sabía que iba a ser "un desastre" mientras la rodaba

La carrera de Matt Damon está plagada de grandes éxitos en taquilla, como 'El indomable Will Hunting', 'Interestellar' o la Saga de Jason Bourne. Además el actor continúa con su carrera en el mundo de Hollywood y ya prepara la llegada de su nuevo proyecto, 'Cuestión de sangre', que se estrena este 13 de agosto o 'The Last Duel', que llegará a los cines en octubre de este año y donde ha trabajado con Ben Affleck.

Aunque es cierto que hace poco el actor desveló que rechazó un papel en 'Avatar', algo que por suerte no afectó en absoluto a su carrera como intérprete. Pero parece que Matt no siempre tiene buen ojo y a veces se ha visto involucrado en algún largometraje que no tenía muy buena pinta.

Matt Damon no se corta sobre su peor película

Uno de sus grandes errores, según él, fue participar en la película 'La Gran Muralla'. De hecho el propio Matt Damon cuenta cómo él y su hija bromean al respecto: "Le encanta criticar mis películas. Mi hija es muy dura conmigo. No va a ver mis películas a propósito, solo las que cree que van a ser buenas. Me revienta en las que no funcionan bien", confiesa.

Matt Damon en 'La Gran Muralla' | seestrena.com

Sobre 'La Gran Muralla', no se corta en decir lo que piensa: "Pensé, 'Así es exactamente como pasan los desastres'. No es algo coherente, no funciona como película", cuenta en el podcast WTF.

Continúa diciendo: "Vi la película y tenía la misma premisa que 'Lawrence de Arabia', 'Bailando con Lobos' o 'Avatar'. Alguien de fuera llega a una nueva cultura y encuentra valor en ella, trae algo de habilidad del exterior que ayuda en su lucha contra lo que sea y esto les cambia para siempre".

"Mi hija lo sabía. Cuando habla de la película, la llama 'La Muralla'. Y yo estoy en plan, 'Vamos, se llama 'La Gran Muralla' y lo sabes'. Y ella me dice, 'Papá, no hay nada de grande en esa película'. Es una de las personas más graciosas que conozco", explica Matt.

Termina diciendo: "Llegué a considerar la definición de un actor profesional; sabiendo que estás en un bodrio y pensar, 'OK, me quedan cuatro meses más. Esto es el asedio al amanecer de Hamburguer Hill. Definitivamente voy a morir aquí, pero lo estoy haciendo".

Seguro que te interesa:

El cuerpo de Matt Damon a sus casi 50 años nos deja sin palabras al quitarse el neopreno tras hacer surf