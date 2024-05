La autora de La idea de tenerte se arrepiente de haber desvelado que Harry Styles era su inspiración: "No es un fanfic"

Robinne Lee publicó en 2017 La idea de tenerte, un libro que causó sensación por la improbable historia de amor que cuenta entre Solene, una madre divorciada de 40 años y el vocalista de August Moon, Hayes Campbell, de 24 años.

Ahora, Prime Video ha estrenado su adaptación cinematográfica, con Anne Hathaway y Nicholas Galitzine como protagonistas, y se ha convertido en la película romántica de la que todo Internet habla.

Años atrás ya dio mucho que hablar debido a que su autora admitió que Harry Styles fue una de sus inspiraciones para escribir al personaje de Hayes, alimentando aún más los fan fiction que existen sobre el cantante. Véase la saga After.

Harry Styles | Getty

Sin embargo, la escritora ha dejado claro en EW que le molesta que se diga que es un fanfic sobre Styles y ha asegurado que lamenta haberlo revelado. De hecho, sobre esto mismo se pronunció recientemente el actor Nicholas Galitzine.

Según la autora, para crear a Hayes, una noche estuvo despierta hasta tarde viendo videoclips y de ahí le vino la inspiración. Pero también contó que se dijo en otros como el príncipe Harry, Eddie Redmayne, algunos de sus ex y su esposo.

"No lo considero fan fiction en absoluto", ha señalado rotunda a Entertainment Weekly. "Harry fue una de las muchas personas que participaron en la creación de Hayes Campbell; supongo que era el único en una boy band británica que estaba vigente en ese momento, y eso es a lo que la gente se ha aferrado. Es desafortunado porque se está utilizando como clickbait, y cuando escribo para Hayes, no me imagino a Harry Styles", declaró.

Anne Hathaway y Nicholas Galitzine en La idea de tenerte | Amazon Prime Video

"Hayes se siente muy real para mí, y creo que Harry es justo lo que atrae a la gente, pero en mi cabeza él no es Harry cuando escribo. No vive la vida de Harry. Para mí, es en gran medida su propia persona", expresó.

"Se parece mucho a JFK Jr. cuando salía con Daryl Hannah", puntualiza Lee. "Y luego tiene algo de esa sensualidad de Michael Hutchence cuando salía con Helena Christensen. Y yo estaba obsesionada con Duran Duran cuando era joven, así que hay mucho de Simon, y hay mucho de John, y hay muchos huevos de Pascua de Duran Duran a lo largo de todo el libro", explicó.