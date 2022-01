Ben Affleck habla sobre el rodaje de 'La Liga de la Justicia': "Fue la peor experiencia"

En una entrevista publicada por 'Los Angeles Times' el actor de 49 años reflexiona sobre varios momentos de su pasado reciente relacionados con su carrera cinematográfica. Aunque está recibiendo buenas críticas de su trabajo más reciente, interpretando al conde Pierre d'Alençon en 'El último duelo' dirigida por Ridley Scott y que protagoniza su buen amigo Matt Damon junto a Jodie Comer y Adam Driver. Affleck recuerda todo lo acontecido con la película 'The Batman' que escribía, dirigía y protagonizaba, el actor finalmente acabó abandonando el proyecto que finalmente será protagonizado por Robert Pattinson y está dirigiendo Matt Reeves . El ganador de un Oscar explica que se dio cuenta de que debería centrarse en las cosas que realmente le hacían feliz en lugar de complacer a otros y que Batman era un buen ejemplo de ello.

"Dirigir Batman es un buen ejemplo, miré y pensé: yo no voy a ser feliz haciendo esto. La persona que lo haga debería amarlo. Se supone que siempre quieres hacer estas cosas yo probablemente me habría encantado hacerlo a los 32 o algo. Pero, en ese momento empecé a darme cuenta de que no funcionaría. Es un beneficio maravilloso reorientar y recalibrar tus prioridades basadas en tu experiencia, sentí que era lo más sencillo."

El actor continua diciendo que durante el rodaje de la película 'La liga de la justicia' se encontraba en el punto más bajo de su vida y eso contribuyó en que fuera una mala experiencia. "Fue una mala experiencia debido a un cúmulo de cosas: mi propia vida, mi divorcio, estar siempre demasiado lejos, compaginar agendas y luego la tragedia personal de Zack (El director Zack Snyder tuvo que afrontar durante el rodaje el fallecimiento de una de sus hijas) y el tener que volver a regrabar escenas. Es solo que fue la peor experiencia. Fue todo lo que no me gustó de aquello" señala Affleck "Fue en ese momento cuando dije 'No voy a hacer esto más'. Y no porque la 'Liga de la Justicia' fuera mala. Porque podría haber sido cualquier cosa".

El actor se ha estado centrando en los últimos años en personajes menos llamativos y más carismáticos como uno de sus trabajos más recientes donde daba vida al entrenador de baloncesto alcohólico en 'El camino de regreso' (The Way Back')

