Emily Blunt confiesa que ha tenido ganas de vomitar al besar algunos actores: "Es una especie de odio extremo"

Emily Blunt se ha convertido en una actriz de renombre. Durante los últimos meses ha estado inmersa en multitud de proyectos y, ahora, está promocionando su última película junto con Ryan Gosling: El especialista.

Si bien la actriz ha estado sumergida en el éxito de Oppenheimer, ahora se encuentra acudiendo a diversos programas para hablar sobre El especialista. En su última aparición para hablar de la cinta que protagoniza junto a Gosling en The Howard Stern Show, Blunt ha confesado que la química con sus coprotagonistas no siempre está ahí y que ha habido momentos en los que no lo ha pasado bien.

"He tenido química con gente que no me gustaba", ha comenzado diciendo. El presentador le ha preguntado quién y ha dicho: "No te lo voy a decir". Si bien no ha querido dar nombres, son varios los actores que podrían estar en esta lista. Emily ha trabajado con estrellas de la talla de Tom Cruise, Ryan Gosling, Jamie Dornan, Cillian Murphy, Matt Damon, Colin Firth, Dwayne Johnson o Sam Neill, entre otros.

"He tenido química con personas que... no lo he pasado bien trabajando con ellas. A veces es algo extraño. A veces puedes tener una relación que es realmente fácil, pero no se ve en la pantalla. La química es algo extraño. Es algo etéreo que realmente no se puede reprimir y comprar o vender. Está o no está. Pero puedes fabricarla", ha explicado.

Ryan Gosling y Emily Blunt en El Especialista | Universal Pictures

"Llevo en esto bastante tiempo. Podría tener química con esta botella de agua en este momento. Sabes cómo conjurarlo. Pero es más fácil cuando tienes una relación natural con alguien", ha dicho Emily.

Además, la actriz se ha animado a compartir cuáles son sus tácticas para encontrar la química con sus compañeros: "Tengo que encontrar algo que me guste de todos. Tengo que encontrar algo... Incluso si es una cosa. Puede ser que tengan una buena risa o que me guste cómo hablan con la gente. Son educados. Quiero decir, podría ser algo aleatorio. Pero se trata de encontrar algo que te guste de esa persona o algo que te guste de ellos como personaje y luego apoyarte en eso".

Blunt ha contestado también a si ha habido algún momento en el que le hayan entrado ganas de vomitar por esa falta de química o cuando ha tenido que besarlos: "Absolutamente, absolutamente. No diría que es una especie de odio extremo, pero definitivamente no lo he disfrutado del todo".

A pesar de todo esto, ha dedicado bonitas palabras a compañeros con los que ha tenido muy buena experiencia y en especial a Ryan Gosling: "Amo a su mujer, Eva. Quiero a sus hijas y me siento afortunada de ser amiga de una joya de persona como él".