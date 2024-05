Xavier Font se emociona al hablar de Locomía: "Éramos jóvenes, las traiciones son relativas"

Xavier Font, fundador de Locomía, fue el creador de una estética y una forma de vivir únicas en los años 80 en España, pero también ha sido acusado del declive del grupo.

Ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles para aclarar los conflictos y cerrar así el círculo. Xavier Font ha negado haberse aprovechado y haberse apropiado de los beneficios del grupo, como han acusado los otros integrantes de entonces.

"Soy imperfecto y hoy entiendo que no hice cosas bien", ha dicho, y aunque Manolo haya dicho que no cobraba, no faltaba de nada, pero ha dejado claro que cobraban por triplicado e iban vestidos de marca.

Eso sí, en el momento, ha asegurado, no se quejaban. Xavi se ha emocionado al recordarlo porque les quiere mucho. "Éramos jóvenes, las traiciones son relativas", ha afirmado.

Xavier Font funda Locomía

En 1983, Xavier Font viajó a Ibiza junto a su novio Manolo Arjona. Cada noche, en el KU, una discoteca donde no había límites, ambos movían sus abanicos al ritmo de la música junto a un holandés que se enamoró también de Font.

Un triángulo amoroso de gogós al que se unió Luis, hermano de Xavi, y así se formó el grupo. Además de una relación a dos bandas, cada noche todos los hombres que querían formar parte de la tribu urbana de Font antes tenían que pasar por su cama y solo él decidía los que se quedaban.

Pero en el 87 llega el único hombre capaz de romper el triángulo amoroso. Él fue Carlos Armas, un hombre que volvió loco a Font y consiguió ser el único, pero la relación convivía con los celos e incluso la violencia.

Carlos también volvía locos a los fans y, a pesar de que el grupo se encontrara a punto de alcanzar el olimpo, Font no pudo soportar que se le robase el protagonismo, además de querer controlarlo todo en todo momento. Su hermano Luis no lo soportó y abandonó el grupo.