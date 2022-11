Los vídeos más virales: ¡Incluso lavar el coche puede suponer un peligro!

Comenzamos una nueva semana en ‘Y ahora Sonsoles’ y con ella una nueva oportunidad de que Josu Larrea nos traiga los vídeos más virales y divertidos que circulan por las redes.

El primer vídeo de hoy nos ha demostrado que, si vamos a hacer deporte en casa, lo mejor es que nos aseguremos de que el entorno es seguro, ¡sobre todo si te vas a colgar de una barra! Se ha pegado un golpe de infarto...

A veces, las redes sociales son más peligrosas de lo que pensamos. Y no por su contenido, sino por lo que puede suponer preparar las publicaciones. Cuidado con posar en unas escaleras... ¡Puedes quedarte sin tobillo! La caída ha sido de telenovela, ¡muy dramática!

Y seguimos con acciones que pueden suponer un peligro, aunque no lo parezcan. Por ejemplo, lavar el coche. ¡La manguera puede llegar a ser muy traicionera!

Para evitar posibles sustos, lo mejor es dejar las cosas claras desde el primer momento, y un tobogán con tres rampas... ¡No es para nada claro! ¿Y por dónde acaba cayendo el niño? Pues, efectivamente, por el lugar equivocado.

El deporte es muy traicionero, pero si lo juegas con niños y además hay un bate de por medio, ¡el riesgo se multiplica!

Y, por último, si eres fan del baile, sabrás que es necesario tener algo de ritmo para poder seguirlo... o no. Así lo demuestra la alumna de la clase que nos ha enseñado Josu. La mujer no da una, pero no se rinde. ¡Esa es la actitud!