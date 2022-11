Los vídeos más virales: mucho cuidado con el espíritu aventurero, sobre todo con el de otros...

Uno de los momentos más divertido de 'Y ahora Sonsoles' llega de la mano de Josu Larrea y los vídeos más virales de internet.

Comenzamos con un niño chino que ha tenido un pequeño problema... Se le ha quedado la cabeza atrapada entre los barrotes de la ventana. Eso sí, no por la parte interior, ¡sino por fuera! ¡Menudo susto! Por suerte, han podido sacarlo de ahí...

Susto el que se ha llevado la persona que estaba trabajando en la tirolina. El cliente aventurero no ha sabido frenar a tiempo y lo ha tirado de la plataforma. ¡Aquí el deporte de riesgo no ha sido lanzarse desde un árbol!

Y es que muchas veces no hay que tener tanto cuidado con lo que hacemos nosotros mismos, sino con lo que hacen los demás. Un ejemplo de ellos son los hombres que se estaban subiendo cuidadosamente a una lancha, y todo ha ido bien hasta que ha llegado el cuarto, se ha tropezado... ¡Y se han caído todos al agua!

Hay niños que no tienen ideas muy buenas, pero hay padres que tampoco. Es el caso del padre que nos ha enseñado Josu, al que se le ha ocurrido subirse a una casita de juguete para tirarse a la piscina. Y no, no ha salido bien...

Los cumpleaños son días especiales, pero a veces ocurren cosas que nos hacen no querer volver a celebrarlos nunca más... Y más si hay perros de por medio. A ellos les gusta mucho el dulce, y así lo ha demostrado la mascota de la cumpleañera del vídeo... ¡Hay que estar muy atento!