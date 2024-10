La venganza de una joven que destruye la boda de su expareja al más puro estilo Shakira

Uma ha conseguido vengarse de su expareja a través de su trabajo. La joven es cantante y fue contratada para la boda del chico que le fue infiel con otra, con quien ahora estaba a punto de casarse.

Cuando lo supo, Uma no pudo evitar vengarse y compuso una canción en tres días especialmente para ellos. "Ojalá que no puedas dormirte, y si te duermes, vuélveme a pensar", cantó a todo pulmón frente al novio.

La cara de los novios, probablemente, fue un poema, pero Uma consiguió su objetivo: hacer estallar la ceremonia desde dentro.

En Y ahora Sonsoles hemos visto otros casos de bodas catastróficas e, incluso, de un hombre que se dedica a destrozar matrimonios en plena ceremonia por dinero.