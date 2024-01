Un vecino espanta a la clientela del bar de Simone a manguerazos: "Me insulta y se ríe de mi por la calle"

Un vecino sevillano ha actuado a manguerazos contra el bar que está debajo de su casa con el objetivo de espantar a la clientela.

Simone y Valeska son los dueños del local, que abrió hace apenas 1 mes y que tiene licencia para abrir hasta las cinco de la madrugada. Sin embargo, están desesperados porque no fueron bienvenidos desde el primer momento.

El vecino quiere forzarles a cerrar el bar pues no quiere que haya ninguno, algo que incluso se encontraron puesto en un cartel cuando ya habían comprado el local.

Los dueños del bar aún no entienden por qué les están haciendo esto, y ya les han puesto 60 denuncias, pero él no es el único vecino que se queja del ruido, sino que hay otros que aseguran que no se puede descansar.

"Haya gente o no él sale con la manguera", ha dicho, además de que le molesta el cartel porque hay gente que al verlo decide no entrar.

En el momento del directo, Agustín, el vecino que 'riega' el bar, estaba instalando una cámara y ha dejado claro que él solo está defendiendo su derecho al descanso.

Ha explicado, por otro lado, que los clientes que están en la puerta del local no son clientes porque no tienen licencia de ocupación de la vía pública, ha dicho.

Simone ha asegurado que no quiere hablar con él porque fuera de las cámaras le insulta y se ríe de ella.