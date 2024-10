La valentía de Tomasa, divorciada a los 66: "Prefiero pasar hambre que aguantar ciertas cosas"

Si algo ha aprendido Tomasa de sus tres matrimonios es que no está dispuesta a aguantar a nadie. A sus 66 años se divorció del último de sus maridos, dispuesta a empezar una nueva vida sola.

Ambos estuvieron juntos 22 años y los primeros 13 fueron bonitos. Sin embargo, a partir de entonces, Tomasa cuenta que la actitud de su marido cambió, dejándose conquistar por la bebida y los cambios de humor.

No fue nada fácil para Tomasa, que pensó, incluso, en quitarse la vida y perdió relación con sus hijos. Sin embargo, tenía claro que no quería aquella relación en su vida y no tenía miedo a la soledad: "Prefiero pasar hambre que aguantar a un señor que se te quiere subir a la chepa".

A día de hoy, las malas experiencias no han hecho que Tomasa le pierda el pulso al amor. Tras divorciarse dos veces y enviudar, la mujer vuelve a conocer a alguien con las ganas de quien se enamora por primera vez, pero la prudencia de quien conoce la otra cara del amor. ¡No te pierdas su historia en el video de arriba!