Tony Hernández, exmarido de Sara Montiel y acusado de su declive: "No soy el malo de la película"

La vida de Sara Montiel cambió radicalmente cuando conoció en persona a un admirador secreto llamado Tony Hernández. Esa imagen de estrella inalcanzable se desvirtúa con la exposición que hacen Sara y Tony de su noviazgo y posterior boda rodeada de polémica.

Queriendo proteger la exclusiva que vendieron de su boda, se casaron por lo civil el día anterior, pero la prensa les pilló y fueron acusados de montajistas. Pero tan rápido como empezó, su historia de amor terminó y comenzó la guerra.

Tony nunca fue bien visto por los allegados de la artista. Sus hijos, Thais y Zeus, incluso se marcharon de la casa familiar porque no soportaban la relación.

El cubano fue señalado como la pesadilla de Sara Montiel, culpable de su declive y acusado de infiel. 22 años después de esta polémica relación, el entorno de Sara Montiel sigue guardando mal recuerdo de él.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con él, y ha asegurado sentirse muy dolido. "Yo siempre la admiré y la quise sin maldad ninguna", ha asegurado, y que incluso la echa de menos a día de hoy.

Por ese motivo, ha dicho, no tiene redes sociales porque los fans creen que sus ídolos no tienen defectos. "En ocasiones tienen más incluso que nosotros", ha dejado claro, y cree que fue ella quien estropeó su imagen porque empezó con todo, ha asegurado.

Él era su fan y considera que como Sara Montiel era impecable, pero como persona no se portó bien con él, ha dicho. "Yo no fui todo el malo de la película", ha afirmado, y quiere respetarla porque no está presente pero quiere que se sepa su verdad.

Después del matrimonio, ha dicho, la artista empezó a tratarlo mal y ha asegurado que Sara Montiel incluso le decía que no cobraba las exclusivas, cuando no era así.