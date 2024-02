Testigo del edificio devorado por el fuego en Valencia: "Hemos escuchado gritos de gente pidiendo ayuda"

Un incendio se ha desatado en un edificio de Valencia, que se ha declarado en uno de los pisos y las llamas han avanzado rápidamente hacia el resto de apartamentos en el centro de la ciudad.

En 'Y ahora Sonsoles' hemos hablado con Rafa Mengó, un testigo del incendio, que ha asegurado que ha escuchado gritos de gente pidiendo ayuda. "Se está quemando por un montón de puntos, es una desgracia", ha explicado.

Además, se han escuchado pequeñas explosiones y hace viento, por lo que se hace más difícil su extinción. Este testigo nos ha contado, además, que es un edificio residencial del que ahora están cayendo cascotes de fuego, ha asegurado.

"Es pánico, la gente está llorando por la calle y no paran de llegar ambulancias", ha afirmado. En cuanto a si han desalojado, no lo sabe, pero hay gente que dice que sí ha salido la gente y otros que aseguran que no ha dado tiempo.

Además, hay una padre y una hija adolescente atrapados en la sexta planta, aunque no son los únicos según ha confirmado Cruz Morcillo.