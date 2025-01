Teresa culpa a su físico de sus desengaños amorosos: "Me dejaron plantada dos veces en el altar por mi sobrepeso"

La vida de Teresa estuvo marcada por su peso desde que nació con 7 kilos. Durante 70 años, su cuerpo le ha traído muchas inseguridades, sobre todo en el amor.

Su primer amor fallido le dejó el día de la boda. Este se fue de despedida de soltero y le dijo: "Mañana te espero en la puerta de la iglesia, no me falles". Sin embargo, nunca apareció. "Me quedé con el vestido colgado del armario, el sacerdote cabreado y él no se presentó", recuerda.

Sus amigos le presentaron a otro hombre para que se animara. Empezaron a salir y a los 3 años decidieron casarse. Quince días antes de la boda la madre del joven vino a verles y dijo: "Con lo guapo que eres, ¿cómo te vas a casar con esa mujer tan gorda?".

Aquella frase debió hacer mella en el joven, que, diez días antes de casarse, le dijo a Teresa que se casaba, pero con su prima.

Desde entonces, se prometió que nunca más volvería a sufrir por su físico y se operó. Los médicos advirtieron que era una operación muy complicada y que podría perder la vida, pero Teresa lo tenía claro. "O me la hacía o me tiraba por el balcón", advierte.

Teresa pasó de pesar 183 kilos a pesar 63 kilos. "Me sentí feliz por fin", asegura Teresa.

Tras dos desengaños amorosos, decidió darle una nueva oportunidad al amor y se casó con un hombre cinco años más joven. Sin embargo, con el tiempo y tras varias operaciones, volvió a engordar y este la dejó.

A sus 55 años conoció a su segundo marido, que, de nuevo, volvió a dejarla por una mujer más delgada. Desde aquel momento, se quedó sola y sin esperanzas en el amor.

Hoy nos cuenta su insólita historia y pide que le paguen las inyecciones para perder peso. ¡Dale al play para ver su historia!