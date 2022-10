Tamara Gorro habla de su crisis pasada con Ezequiel Garay: "En una crisis lo más importante son los niños"

Esta tarde Tamara Gorro se ha sincerado en 'Y ahora Sonsoles'. A principios de año, Tamara y Ezequiel Garay anunciaban su separación a través de las redes sociales. La influencer ha narrado detalles de cómo fue esa ruptura: "Nosotros vivíamos separados, éramos vecinos y teníamos buena relación".

El amor de la Gorro hacía el futbolista no se acabó en ningún momento hasta el punto de que si el futbolista hubiera conocido a alguien le hubiera molestado: "Si el hubiera conocido a alguien cuando no estábamos juntos, me hubiera molestado".

Dicha separación le ha dado una gran lección cara a la prensa: "La prensa no tiene culpa de nada, pero he aprendido a no hablar más de la cuenta". Los periodistas presentes en el plató agradecían la generosidad de la colaboradora con la prensa durante ese duro período: "Tamara fue muy generosa con los medios, en todo momento confesó lo que pasaba con el fin de evitar las especulaciones y te lo agrademos".