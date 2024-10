Tamara Gorro, tras su descuido: "Mira que me he tirado todo el verano cuidando que no me pillaran en toples"

Tamara Gorro vivió un auténtico 'tierra, trágame' ayer en en el directo. En los últimos segundos del programa, mientras los colaboradores se despedían, las cámaras captaron cómo se le salía un pecho.

Las redes ardieron ante el descuido de Tamara, pero ella ha presumido de sentido del humor. "Me he tirado todo el verano en topless cuidando que no me hagan fotos, y va y sale ahora", ha dicho, entre risas.

Tamara estuvo varios segundos con el pecho fuera y nadie pareció percatarse, ni siquiera ella: "Me fui enfadada, pero luego me lo tomé con humor, a todo el mundo le puede pasar".

Según cuenta Tamara, ha recibido muchos comentarios por el desliz, incluso por parte de Bárbara Rey y Sofía Cristo, que le dijeron "te queremos a ti y a tu teta". ¡Dale al play para ver todo lo nos ha contado!