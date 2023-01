Tamara Falcó e Íñigo Onieva se dan otra oportunidad: las claves de su reconciliación

Una conocida revista del corazón ha publicado la reconciliación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva, algo que ya adelantó Dani Carande, que contó que los jóvenes habían quedado para ir juntos a la misa del gallo del día de Nochebuena.

El colaborador ha contactado con ella y la propia Tamara le ha confirmado la noticia. Ayer la joven no le quiso responder a los mensajes, y hoy ya le ha escrito para decirle que la noticia es cierta.

¿Significa esto que se retoman los planes de boda? A día de hoy no, pero los jóvenes no han dejado de hablar incluso cuando no estaban juntos.

Todo esto ocurre apenas unos meses después de su separación, justo después de haber anunciado su compromiso. Durante este tiempo hemos escuchado hablar de ilusiones de Tamara, traiciones.

El 30 de noviembre los jóvenes se vieron en una casa en la que hablaron durante 7 horas y a solas, y en la que Tamara supuestamente le contó todo acerca de su relación con Hugo Arévalo. ¡No nos esperábamos para nada esto!