Suplantan su identidad y les roban el contrato de la luz: "A mis años no sé cómo resolver esto"

Antonio y Ascensión están desesperados. Hace unos meses se dieron cuenta de que alguien había usurpado su identidad y cambiado de nombre su contrato de la luz. Ahora, esta persona no paga las facturas y ellos tiene que hacer frente a unos cortes en el suministro que duran 6, 7 u 8 horas.

Todo comenzó hace dos semanas, cuando Ascensión estaba duchándose y, de pronto, se dio cuenta de que no había agua caliente, y era porque no había luz. En un principio pensaron que era una avería, por lo que llamaron a la compañía que le informó, sorprendentemente para él, de que ya no eran cliente de esa empresa y que su contrato está a nombre de una mujer que supuestamente vivía allí.

"Mi contrato es de 1967 y dejaron que se lo quedara otra persona sin permiso"

El cambio de nombre en el contrato ocurrió en el mes de junio del año pasado, y no se han dado cuenta antes porque los recibos están domiciliados. Sin embargo, esa mujer no paga los recibos y tiene ya una deuda de unos 1.600 euros.

Mientras tanto, ella sigue sin aparecer y, aunque Antonio y Ascensión ha puesto varias denuncias, nadie le hace caso y su situación continúa sin solución.

Antonio se quedó sin palabras cuando le informaron de que su contrato había pasado a otra empresa, a la que también acudió, pero le dijeron que no formaba parte de ella. La mujer había contratado otra compañía, con su nombre pero como si viviera en el domicilio del matrimonio. "A continuación fui a la policía y puse la denuncia", ha contado, además de en la OCU.

Durante días ha insistido para que le den alguna información, pero no le hacen caso. El día 23 fue la última vez que se enfrentó a estos cortes de luz y Antonio decidió volver a la policía. Le dijeron que la solución podría ser hacer otro contrato. "¿Pero por qué tengo que hacer yo eso?", preguntó él.

Antonio incluso llevó su contrato de hace 60 años, concretamente de 1967, que es cuando contrató la compañía. "Se lo quedó otra persona sin permiso", ha dicho.