Sonsoles Ónega: "Contamos historias que definen el tiempo y el país en el que vivimos"

El lunes a las 19:00h de la tarde se abre una ventana en directo en Antena 3 para contar todo lo que ocurre y todo lo que interesa al espectador. 'Y ahora Sonsoles' cuenta con diversas secciones a lo largo del programa. Sonsoles confiesa que su sección favorita es 'la vida es bella': "Me encanta la sección la vida es bella porque contamos esas historias que definen el tiempo y el país en el que vivimos". Además la presentadora revela el nombre que llevará la sección que tratará la crónica social: "La sección de corazón se llamará 'Flash', donde tendremos caras conocidas y caras nuevas que se incorporan para hablar de los personajes famosos".

Los nervios y el estrés se apoderan de Sonsoles la semana previa al estreno: "Estoy viviendo estos días con mucha intensidad que jamás habría imaginado, aunque me está viniendo bien porque he perdido tres-cuatro kilos del estrés que llevo". Pese a ello, Ónega confiesa que se encuentra abrumada por tanto cariño: "Estoy abrumada, me estáis poniendo el listón tan alto que solo espero estar a la altura de tanto cariño".