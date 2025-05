Sonia Santana recuerda las presiones que sintió en Olé, Olé: "No me obligaron a operarme el pecho, pero se insinuó"

Olé, Olé alcanzó un gran éxito en los 90, justo cuando Marta Sánchez, una de las vocalistas, decidió emprender su camino en solitario. Fue entonces cuando entró en juego Sonia Santana.

La cantante entró en el grupo después de que la seleccionaran a través del concurso de una revista: "Me quedé en shock cuando me cogieron". Sin embargo, aquello fue un regalo con un gran peso: sustituir a Marta Sánchez y lidiar con las comparaciones.

"Cuando llegué a Olé Olé, había temor, con Marta el grupo tuvo mucho éxito", recuerda. Marta Sánchez se se fue convertida en un sex symbol y trataron de hacer lo mismo con Sonia.

Durante unos meses, Sonia se adaptó a las exigencias y cambió mucho su estilo, algo que no tardó en hartarle. "No se me obligó a operarme el pecho, pero se insinuó", asegura.

El álbum Al descubierto, lanzado en 1992, fue el primero con Sonia Santana como vocalista y también el último de la banda, ya que Olé Olé se disolvió poco después.

Hoy, Sonia Santana nos visita para contarnos todos los secretos de Olé, Olé. ¡No te lo pierdas en el video de arriba!