El síndrome del miembro fantasma atormenta a Gerardo: "He pensado en recurrir a la eutanasia"

En 1989, un accidente de coche hizo que Gerardo perdiera la pierna derecha. Sin embargo, su cerebro todavía siente que está ahí y cada día le duele un miembro que no tiene.

Esta afección tiene el nombre del síndrome del miembro fantasma. Al producirse la amputación, se corta la conducción de los estímulos de un nervio, pero al cerebro no le llega la certeza de que este miembro no existe y solo percibe que hay un problema que se manifiesta con dolor.

Este dolor es el que experimenta Gerardo desde hace 36 años. "Siempre me duele la pierna derecha, parece que tengo gusanos que me están comiendo el pie que no tengo", señala.

Gerardo no tiene fuerzas para seguir, ya que no encuentra ninguna solución: "He ido a tantos médicos que ya estoy desesperado". Su único sustento es la oxicodona y el apoyo de su mujer Olga, su compañera incondicional.

Hoy, pide ayuda en nuestro programa, para aprender a vivir con la pierna que verdaderamente no tiene. ¿Conseguirá deshacerse del dolor psicológico?