Sergio Ramos confiesa el básico imprescindible en su vida: "Sin mi familia no voy a ningún lado"

Sergio Ramos se ha abierto en canal en una entrevista para una marca de ropa de la que ahora es imagen.

Él y su mujer, Pilar Rubio, estaban en el ojo del huracán por los rumores de crisis, algo que ella desmintió cuando habló en 'Y ahora Sonsoles'.

En la entrevista, el futbolista nos ha descubierto aspectos de su vida que no conocíamos, por ejemplo, que al principio de su carrera fuera de Sevilla, se reían de él a su vuelta. "Iba con mis pantalones pesqueros y me preguntaban si se me habían quedado chicos", ha confesado.

Una época que el sevillano recuerda con mucha nostalgia. "Recuerdo que me impresionó el Paseo de la Castellana", ha contado.

Por otra parte, el futbolista ha explicado que le encanta la moda y especialmente los complementos, pero hay algo más imprescindible para él: "Mi familia, sin este básico no voy a ningún lado".

Hace poco que comenzaron una nueva vida en París, algo que para Pilar Rubio, ha reconocido, no fue nada fácil.