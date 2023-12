Sergio Dalma confiesa en 'Y ahora Sonsoles' cómo es cuando se enfada: "Tengo pronto"

Sergio Dalma está de promoción de su próximo disco 'Sonríe porque estás en la foto' y su nueva gira que comienza en febrero de 2024, un trabajo con el que pretende llevar por bandera una actitud muy positiva ante la vida.

Y es que el cantante sonríe mucho, como él mismo ha dicho, pero cuando se enfada tiene pronto. "Hay cosas que a veces no me gustan", ha confesado refiriéndose a cosas de la industria de la música que no le parecen bien en ocasiones.

Sus canciones son himnos que nos han acompañado a lo largo de sus 34 años de carrera, en la que el artista ha cambiado pero no su ilusión por seguir. "Hemos cambiado de fachada, pero me sigo divirtiendo mucho haciendo lo que hago", ha dejado claro.

También sus fans han evolucionado, y aunque hay mucha gente que le sigue fielmente desde su comienzo, también hay gente joven que se ha sumado de forma espontánea, algo que le sigue emocionando. En las últimas firmas de discos incluso ha visto a tres generaciones ir juntas a verlo.