Sara sospecha que su exmarido ha abrasado a su hijo con agua hirviendo: "Temo por su vida"

Desde que Sara rompió su relación con el padre de su bebé, observó que este volvía con lesiones cada vez que estaba con él. Hoy, cree que es él quien está maltratando al pequeño.

Sus sospechas aumentaron cuando el fin de semana pasado su hijo vino con la piel abrasada y quemaduras de segundo grado después de estar con él. "Temo por la vida de mi hijo, cuando se va, vuelve con algo nuevo", señala.

Con el menor aún ingresado, las familias protagonizan un cruce de acusaciones. Los abuelos maternos aseguran que no es la primera vez que ocurre un episodio similar. "¿Y si la próxima vez se lo doy y ya no me lo devuelve?", se pregunta Sara.

Según nos cuenta el abuelo paterno del bebé, avisaron a la madre de que el niño se había quemado en cuanto ocurrió, pero Sara lo niega: "Nos enteramos por una cuenta falsa".

Hoy, Sara pide por la vida de su hijo y asegura que no quiere volverlo a dejar en manos de su padre. ¿Conseguirá descubrir a qué se deben sus lesiones?