La reacción de Gabriela a las polémicas memorias de Jaime Ostos: "Mi padre no hubiera permitido esto"

La última novedad del clan Ostos añade más leña a la guerra familiar. María Ángeles Grajal ha publicado finalmente las memorias de Jaime Ostos, donde aborda diversos temas, entre ellos, su relación con su exmujer, Consuelo Alcalá.

María Ángeles habla en boca del torero en primera persona sobre temas que han tocado la sensibilidad de la familia. Esta reabre viejas heridas al cuestionar la denuncia pública de su exmujer. Incluso, asegura que detrás de esa denuncia se esconde un trasfondo de venganza.

En Y ahora Sonsoles pudimos escuchar la reacción de Consuelo Alcalá en exclusiva, que estaba atónita ante la versión de los hechos de María Ángeles Grajal. Ahora, conocemos la opinión de la hija de Jaime Ostos, Gabriela.

"Nada nuevo bajo el sol", advierte, "siempre he dicho que María Ángeles intentó hacer que la vida de mi padre empezase y acabase con ella". Según nos cuenta, su padre no dejó ningún legado escrito y lo que cuenta María Ángeles en el libro no es cierto.

Las memorias reabren una herida familiar que parece no poder cerrarse. ¿Cómo reaccionará María Ángeles Grajal a los ataques del clan Ostos?