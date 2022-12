Raquel Román, madre de dos bebés reborn: "No son bebés reales, pero nos ayudan a hacer el día a día más llevadero"

Los bebés reborn parecen bebés reales, pero no lo son, con todas las ventajas que ello conlleva, por ejemplo, que no lloran por las noches.

Eso sí, parecen niños de verdad y levantan pasiones en muchos y muchas. Y es que todos los amantes de los bebés reborn organizan quedadas para jugar con estos muñecos.

Para entender un poco mejor en qué consisten estos encuentros entre madres y padres de bebés reborn, hemos hablado con Raquel Román, madre de dos: Noa, desde febrero de 2017, e Izan, de unos cinco meses.

Raquel está casada y, aunque para su marido no son más que muñecos, para ella es mucho más. "Me aportan bienestar y son parte de nuestra familia", ha dicho.

Hace unos años descubrió que no puede quedarse embarazada. Lo ha intentado en varias ocasiones a través de la Seguridad Social, pero no hubo suerte, por lo que su única opción de ser madre sería invirtiendo un dinero que no tienen.

A sus casi 40 años, tiene claro que será muy complicado cumplir este sueño, así que buscó una alternativa en estos bebés reborn.

Ella se considera madre, pero hasta cierto punto. "Son bebés no reales, pero nos dan esa ayuda para hacer el día a día más llevadero", asegura.