Massiel desvela por qué Serrat renunció a Eurovisión: "Compromiso moral no había, fue una movida de banca catalana"

Massiel se ha convertido en una estrella de la música y en una leyenda de nuestro país desde que en 1969 ganó el festival de Eurovisión. Sin embargo, no fue la primera elegida para interpretar el 'La, la, la'.

Joan Manuel Serrat fue el primer candidato para representar a España en Eurovisión, pero este presentó su renuncia. Pese a que el artista defendió que lo hizo por principios morales porque no le dejaban cantar en catalán, Jesús Mariñas aseguró que lo hizo por dinero.

"Compromiso moral no había", señala Massiel. La cantante sospecha que fue una estrategia de su mánager que no le salió bien: "Pensaban promocionarse a lo grande durante unos meses y luego no ir".

"Fue una movida de banca catalana", desvela Massiel. Según nos cuenta, Ramón Arcusa, del Dúo Dinámico, le llevó una maleta con 35 millones de pesetas para que renunciara a Eurovisión.

Finalmente, Massiel fue la elegida para representar a España y quien ha pasado a la historia como la voz del 'La, la, la'. ¡No te pierdas lo que nos ha contado en el video!