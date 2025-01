Las pruebas de Ana Obregón para zanjar la polémica: "La verdad gana el juego, querido Roberto Herrera"

Ana Obregón se ha enfrentado a semanas difíciles desde que varias voces la acusaron de ser mala compañera detrás de cámaras. Después de que Roberto Herrera asegurara que hizo llorar a Nia Correia durante un spot promocional de las campanadas, son varios los artistas que se han sumado a las acusaciones.

Muchos compañeros de gremio que fueron testigos de la escena aseguran que Ana hizo comentarios muy desagradables a Nia, como que el vestido le hacía lorzas. Sin embargo, la actriz ha querido zanjar la polémica.

"Eso no lo he dicho jamás, odio a las personas que dicen ese tipo de cosas", asegura Ana. La actriz advierte que nunca se mete con el físico de las personas y es muy consciente de ello.

Según Ana Obregón, el responsable detrás de la oleada de odio que está recibiendo es Roberto Herrera. Nuestra colaboradora ha desvelado que, desde las campanas a las que se refiere Roberto, este le ha mandado mensajes cariñosos.

"Un año después me dice que me quiere y me admira", señala Ana, mostrando los WhatsApps del presentador. "La mentira gana partidas, pero la verdad gana el juego, querido Roberto Herrera", sentencia, rescatando una frase de Sócrates.

Ana ha aprovechado el momento para volver a disculparse con quien haya podido ofender, pese a que nunca fue su intención herir a nadie. ¿Conseguirá frenar los comentarios negativos que está recibiendo?