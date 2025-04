La promesa que el papa Francisco nunca podrá cumplir a una vecina de Huelva: "Me dijo que dentro de 10 años, me esperaba"

Cerca de las 10 de la mañana de hoy, 21 de abril, saltaba la noticia de la muerte del papa Francisco. Dolores, una vecina de Huelva, desde casa, no se lo podía creer.

Dolores siempre ha sido una fiel seguidora del papa Francisco y sus ideas, hasta el punto de que el 20 de marzo de 2024, sus hijas pidieron una Audiencia papal para que pudiera conocerle.

Hoy, Dolores ha recordado en nuestro programa aquel encuentro tan emotivo, que se hizo viral en redes. Esta, conmovida, le dijo: "No me quería morir sin verlo a usted". A lo que la respuesta del papa Francisco fue: "Pero no se apure, dentro de 10 años vuelva".

Más de un año después, Dolores lamenta no haber podido ver su promesa cumplida, pero siempre recordará aquel encuentro como uno de los más especiales de su vida. ¡Dale al play para escucharla!