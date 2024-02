Le prohíben dar el pregón por estar casado con un hombre: "Además de la humillación, no son tiempos"

El sueño de Juanma Poyato, alcalde de Zuheros (Córdoba), como el de cualquier rociero, era convertirse en el pregonero de la romería y este 2024 él era el encargado en la localidad de Cabra, también en la provincia andaluza.

Fue hace un año cuando la hermandad le propuso ser él el responsable del pregón. Sin embargo, algo se ha puesto en su camino: el pasado mes de agosto se casó con su novio y le han prohibido serlo.

La hermandad niega que el motivo sea que es homosexual, pero que el hecho de estar casado con una persona del mismo sexo va en contra de las normas de la Iglesia.

"No podemos callarnos"

Juanma ha asegurado que les avisó con anticipación del enlace y que no pusieron ninguna pega, y que incluso los miembros de la hermandad acudieron a la boda. Además, no fue hasta el mes de diciembre que le comunicaron la decisión de sustituirle.

Fue en 2022 cuando le propusieron ser pregonero por primera vez para 2023, pero lo declinó. Por ese motivo, se lo propusieron para este año y él, con mucha ilusión, lo aceptó. En agosto decidió casarse y algunos hermanos fueron al enlace, ha explicado.

Sin embargo, cuatro meses más tarde le llamaron para anunciarle que no podía dar el pregón porque es una hermandad cristiana y él estaba casado con un hombre. "No estoy conforme con la decisión que han tomado porque, además de la humillación personal, no son tiempos", ha dejado claro.

Juanma ha querido, además, mandar un mensaje a todas las personas del colectivo LQTBIQ+ que forman parte de hermandades y están siendo víctimas del veto de la iglesia y manteniéndose en silencio. "No podemos callarnos", ha dicho.

Hablamos con José Egea, presidente de la hermandad

José Egea, presidente de la hermandad, ha dejado claro que cuando comenzó el mandato se pusieron varias personas sobre la mesa para hacer el pregón y se valoraron los requisitos, no solo de aptitudes sino también eclesiásticos.

Decidieron que Juanma era el candidato perfecto, pero él lo declinó en 2023 como él mismo ha explicado. Por ese motivo, ha contado el presidente, decidieron proponérselo para 2024.

"Hay que dejar claro que en ningún momento la Junta tenía conocimiento de la boda", ha dejado claro, al contrario de lo que ha dicho Juanma. El presidente ha asegurado que se enteró por redes sociales.

Juanma ha argumentado que para la Iglesia, además, él es una persona soltera porque se ha casado por lo civil. "Me parece homofóbico por parte de la Iglesia", ha dicho.